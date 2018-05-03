В Петербурге бизнесмена задержали за расстрел мужчины

В Петербурге задержали 46-летнего бизнесмена, подозреваемого в убийстве, совершенном в центре города. Коммерсант выпустил в своего оппонента четыре пули.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, преступление было совершено вечером 30 апреля в арке одного из домов по улице Ломоносова. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выхватил пистолет и как минимум четырежды выстрелил в свою жертву.

Пострадавший 1986 года рождения скончался на месте преступления. Убийство попало на камеру видеонаблюдения.

Сейчас стрелку предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.