На экс-мэра Симферополя завели дело за злоупотребления

В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при распоряжении муниципальным имуществом.

По сообщению пресс-службы МВД по Республике Крым, экс-чиновник передал одной из коммерческих организаций для использования в ее финансово-хозяйственной деятельности принадлежащий муниципалитету земельный участок общей площадью около 5000 квадратных метров с находящимися на нем объектами недвижимости - мастерской, хозяйственно-бытовыми и складскими помещениями.

Законодательство РФ не запрещает передавать в аренду муниципальную недвижимость, но для этого предусмотрена конкурсная процедура, с победителем которой заключается договор. Но в случае с экс-мэром какие-либо документы, позволяющие бизнесу использовать муниципальные объекты, не составлялись. И, как следствие, арендная плата не начислялась и в бюджет не поступала. По версии следователей МВД, тем самым город недополучил доходы от использования недвижимого имущества на общую сумму более 3,2 миллиона рублей.

Поскольку передача имущества стала результатом лишь устной договоренности мэра с предпринимателями, сейчас городская администрация не имеет возможности взыскать с коммерческой организации эти деньги в порядке гражданского судопроизводства.

Следственное подразделение МВД по Республике Крым предъявило экс-главе администрации Симферополя обвинение по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). Максимальное наказание по этой статье - до десяти лет лишения свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. МВД не называет имя подследственного мэра, но, как сообщил "РГ" источник в администрации Симферополя, речь идет об экс-мэре Геннадии Бахареве.

- Я не буду комментировать эту ситуацию, - сказал Геннадий Бахарев. - Но многое из той информации, которая идет сейчас, в конечном итоге не подтверждается.