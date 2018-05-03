В горах Сочи пропали два туриста

Специалисты МЧС начали поиски двух туристов, пропавших в горах Сочи. Первый мужчина упал в обрыв в районе хребта Алек, другой перестал выходить на связь близ горы Сахарная.

- Нам позвонила женщина и рассказала, что в выходные их группа из четырех человек отправилась в поход в район хребта Алек. Чуть позже они разделились и продолжили движение в разных направлениях, - рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ. - Позвонившая с мужем, спускаясь по сложному горному рельефу, хотела выйти к реке Ац, но на спуске мужчина покатился по склону и упал в обрыв. Вернувшись к месту, где была телефонная связь, она обратилась за помощью к спасателям.

Как выяснилось, параллельно с работами на хребте Алек идет поиск туриста, пропавшего в районе горы Сахарная. Информация о его исчезновении поступила накануне от оперативного дежурного местного УВД. По словам друзей пропавшего, в поход они отправились втроем, во время подъема он решил пойти чуть быстрее. После этого молодого человека никто не видел.