В Краснодаре самолет экстренно сел из-за болезни пассажира

В Краснодаре самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку из-за болезни пассажира, находившегося на борту.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Сообщается, что лайнер выполнял рейс Москва - Варна (курорт в Болгарии на побережье Черного моря). Самолет приземлился в аэропорту Краснодара в 12.06.

- Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Ему оказана медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ожидается, что самолет вылетит из Краснодара в 14.30 и продолжит рейс в Варну.