В Крыму установилась аномальная жара

В Крыму установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха достигает днем 32 градусов, что выше климатической нормы на семь градусов.

Как сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4-5 мая в степных и предгорных районах республики под влиянием тропического воздуха ожидается аномально жаркая погода.

На побережье воздух днем прогреется до 25 градусов, а в Симферополе - до 29-32. Температура морской воды приближается к отметкам плюс 16-18 градусов.

В лесах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ясная и жаркая погода на полуострове сохранится до начала следующей недели.