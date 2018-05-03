В Таганроге пожар унес жизни двоих человек

В Таганроге произошел пожар в жилом доме. После ликвидации возгорания на месте происшествия спасатели обнаружили тела двоих погибших. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Личности погибших устанавливаются.

Информация о возгорании на седьмом этаже в одном из многоквартирных жилых домов Таганрога поступила на пульт дежурного МЧС второго мая, в 23:25 по московскому времени. Огонь охватил около 60 квадратных метров квартиры. В ликвидации возгорания были задействованы 24 человека личного состава и семь единиц техники.

Около полуночи пожар был полностью потушен, причины возгорания устанавливает специальная комиссия, проинформировали в МЧС региона.