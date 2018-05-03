Среди 50 регионов страны с населением свыше миллиона человек последнее место по аварийности из-за "неудовлетворительных дорожных условий" заняла Челябинская область. По данным общественного центра "За безопасность российских дорог", в прошлом году в регионе произошло 2411 ДТП, в которых погибли 198 и пострадали 3136 человек.

Ближайший сосед челябинцев, Свердловская область, тоже вошла в так называемую "красную зону" рейтинга с наиболее опасными дорогами, но занимает в ней самую верхнюю строку (32 место по России). Югра находится ровно посередине (25 место). А лучшие показатели на Урале оказались у Тюменской области (4 место). В прошлом году там произошла всего 401 авария с 43 погибшими и 510 ранеными.

Хуже чем на Южном Урале дела обстоят только в Московской области (2688 ДТП с 450 погибшими и 3171 пострадавшим). Однако в Подмосковье вдвое больше населения и дорог. А после ремонта 20 процентов дорожной сети число ДТП там сократилось почти на треть, отмечают общественники. Выходит, в Челябинской области дороги ремонтируют хуже?

- 52,5 процента дорожной сети Челябинской области по результатам последней проверки находятся в нормативном состоянии, а это выше среднероссийского показателя в 48 процентов, - не согласны с выводами общественников в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. - А по качеству выполненных работ в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" мы заняли шестое место среди 38 регионов-участников. Да, не всегда удается соблюдать сроки плановых ремонтов. Однако ситуация далеко не катастрофическая.

По данным миндортранса, на ремонт и реконструкцию дорожной сети (включая средства федеральной программы) на Южном Урале только в прошлом году потратили 12,6 миллиарда рублей. В этом сезоне собираются вложить еще 12,85 миллиарда - вдвое больше, чем в Тюмени.

- Суммы действительно внушительные, - говорит член регионального штаба ОНФ, координатор проекта "Карта убитых дорог Челябинской области" Олег Гудимов. - Однако основной объем финансирования идет на дороги регионального значения. Ситуация в небольших городах гораздо хуже. К примеру, у нас есть информация о том, что на участке дороги между городами Карталы и Магнитогорск вообще нет асфальтового покрытия. Его ежегодно проходят грейдером, на чем, собственно, работа и заканчивается. А ямочный ремонт? Это же фикция, которой хватает всего на один сезон. И, пока средства уходят на латание дыр, вложений в капитальные ремонты явно недостаточно.

Между тем в рейтинге убитых дорог ОНФ Челябинская область занимает далеко не самые плохие позиции - 13 место в стране по устранению повреждений, о которых сигнализирует население. В той же Тюмени отстают. Там, по данным общественников, в прошлом году из 88 заявок от граждан власти отреагировали только на девять.

- Возможно, злую шутку при составлении рейтинга сыграло неправильное понимание термина "неудовлетворительные дорожные условия", - считает начальник отдела дорожной инспекции ГИБДД региона Павел Шишаев. - За редким исключением они к причинам ДТП вообще никакого отношения не имеют, но фиксируются для претенциозной работы с обслуживающими дороги организациями. К примеру, нетрезвый водитель вылетел в кювет, но при осмотре места происшествия выявлено отсутствие разметки или дефект на обочине дороги. Это обязательно найдет отражение в протоколе. И чем опытнее инспектор, тем больше отклонений от нормативов он зафиксирует. Мы наших сотрудников нацеливаем именно на это.

Ямочный ремонт - это фикция, которой хватает всего на один сезон. И, пока средства уходят на латание дыр, вложений в капитальные ремонты явно недостаточно

Другими словами, чем лучше работает госавтоинспекция, тем выше в регионе процент аварийности с пометкой "НДУ", имеющей к качеству дорог весьма опосредованное отношение.

И все же общая статистика аварийности на дорогах, скорее, подтверждает выводы экспертов: в Челябинской области в ДТП гибнет больше людей, чем в той же Тюменской: в прошлом году при сравнительно равной протяженности дорог и количестве населения потери на Южном Урале были на 127 человек больше (364 против 237).

- В целом позитивная динамика по сокращению ДТП есть почти в каждом регионе, - считает эксперт центра "За безопасность российских дорог" Сергей Воробьев. - Этому способствует активность самого населения, принимающего участие в общественных акциях. Но стоит отметить, что в "красной зоне" нашего рейтинга как минимум пятерка регионов не меняется уже третий год. И с этим, наверное, нужно что-то делать.

Тем временем

В Челябинской области завершилось тестирование нового сервиса "Дороги.74" на сайте ГУ МВД региона, воспользовавшись которым автомобилисты могут в режиме онлайн подавать жалобы на опасные участки автомагистралей. Для этого достаточно оставить сообщение и по возможности прикрепить к нему геолокацию опасного участка и фотографию повреждений дорожного полотна. Все поступившие сигналы будут поставлены на контроль комиссии по мониторингу обеспечения безопасности дорожного движения, работающей при полицейском главке.