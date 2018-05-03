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03.05.2018 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в реке

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, утонув в реке.

- Сегодня днем в Единую дежурно-диспетчерскую службу позвонили родители и сообщили о пропаже дочери, - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области. - К месту происшествия выехали спасатели и полицейские. Сотрудники МВД нашли ребенка в реке Исток, но спасти его не удалось.

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С членами семьи девочки сейчас работают психологи. По факту несчастного случая начата проверка.

- Девочка с мамой и бабушкой находилась в коллективном саду. На какое-то время взрослые оставили ее без присмотра, и она потерялась, - добавили в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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