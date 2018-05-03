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03.05.2018 17:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Урала обвинили в убийстве двухлетней дочери знакомых

Текст: Екатерина Призова

Житель города Кушва в Свердловской области обвиняется в убийстве двухлетнего ребенка, передает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Вечером 29 апреля 49-летний фигурант гостил в доме на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Он был сильно пьян, что, по версии следствия, могло спровоцировать неадекватные действия в отношении двухлетней девочки - дочки пары, с которой обвиняемый пил в тот вечер.

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Сообщение о трагедии поступило в органы внутренних дел 29 апреля около 21:30.

"Днем обвиняемый помогал 25-летней матери и 37-летнему отцу ребенка переезжать из Кушвы в новую квартиру в Нижнем Тагиле, после чего остался вместе с ними отмечать это событие", - рассказали в пресс-службе главка МВД области.

Злоумышленник был в тот же день задержан. Сейчас он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье "убийство малолетнего" (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ). Наказание за это преступление - тюремный срок вплоть до пожизненного.

Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются родители девочки и сам обвиняемый.

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