Жителя Урала обвинили в убийстве двухлетней дочери знакомых

Житель города Кушва в Свердловской области обвиняется в убийстве двухлетнего ребенка, передает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Вечером 29 апреля 49-летний фигурант гостил в доме на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Он был сильно пьян, что, по версии следствия, могло спровоцировать неадекватные действия в отношении двухлетней девочки - дочки пары, с которой обвиняемый пил в тот вечер.

Сообщение о трагедии поступило в органы внутренних дел 29 апреля около 21:30.

"Днем обвиняемый помогал 25-летней матери и 37-летнему отцу ребенка переезжать из Кушвы в новую квартиру в Нижнем Тагиле, после чего остался вместе с ними отмечать это событие", - рассказали в пресс-службе главка МВД области.

Злоумышленник был в тот же день задержан. Сейчас он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье "убийство малолетнего" (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ). Наказание за это преступление - тюремный срок вплоть до пожизненного.

Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются родители девочки и сам обвиняемый.