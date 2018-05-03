В четверг в военном ведомстве сообщили о падении Су-30СМ Воздушно-космических сил России в море возле берегов Сирии. По докладу с места происшествия оба летчика, находившихся на борту истребителя, погибли.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могло стать попадание в двигатель самолета крупной птицы. Впрочем, уверенно заявлять, что это именно так, военные не спешат. А вот авиаэксперты и вовсе сомневаются, что птица могла погубить самолет и летчиков. Поскольку, по их словам, во время испытаний в двигатели подобных военных самолетов бросали тушки птиц, и ни к каким негативным последствиям это не приводило.

Однозначно установлено, что огневого воздействия по упавшему в море российскому самолету не было. Авиакатастрофа произошла в 9.45 по московскому времени неподалеку от российской авиабазы Хмеймим. Самолет только взлетел и набирал высоту, но неожиданно рухнул в воду.

По данным Минобороны России, оба летчика до последних минут пытались спасти самолет, поэтому не успели катапультироваться.

В четверг на месте авиакрушения целый день продолжались поиски частей самолета и тел пилотов. Сирийские экстренные службы активно помогали российским военным. По некоторым данным, самолет при столкновении с водой не разбился, а ушел под воду целиком. Оторвалось лишь одно крыло.

Ранее официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии ВКС России потеряли 6 самолетов и 5 вертолетов.

Су-30СМ - современный российский истребитель, относящийся к поколению "4+". Самолет стоит на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России.

Однозначно установлено, что огневого воздействия по упавшему в море российскому самолету не было

Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

Истребитель оснащен современным и перспективным высокоточным вооружением класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".