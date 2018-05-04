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04.05.2018 20:42
Рубрика: Происшествия

Пассажира рейса ОАЭ - Москва задержали за пьяный дебош

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали пассажира за пьяный дебош на борту самолета, прилетевшего из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию.

Как сообщается на сайте МВД России, 35-летний житель Новосибирска нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания пассажиров и членов экипажа.

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"По прибытии самолета в аэропорт, полицейские задержали правонарушителя", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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