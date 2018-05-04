В Ярославле задержаны пятеро террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославле пять членов ячейки международной террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в России), планировавших совершить террористические акты на территории Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, координация подготовки к совершению терактов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа.

- Во время обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Информация о личности террористов в интересах следствия не разглашается.