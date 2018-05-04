В Нижнем Новгороде завели дело о смерти девочки в больнице

В Ленинском районе Нижнего Новгорода следователи СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице восьмилетней девочки.

Как сообщили в ведомстве, 19 марта текущего года школьницу госпитализировали с кишечной инфекцией в детскую городскую больницу № 27. Спустя 11 дней ее выписали из стационара, но на следующий день состояние ребенка резко ухудшилось. 1 апреля девочку на "скорой" доставили в детскую инфекционную больницу № 8, где в тот же день она скончалась.

Для установления причин смерти ребенка назначена комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В первую очередь будут проверяться действия врачей: верно ли они поставили диагноз, было ли лечение адекватным и так далее.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".