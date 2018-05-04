Омич ночь просидел в колодце с погибшими сыновьями

В пригороде Омска сыщики обнаружили в колодце тела двух братьев, 43 и 45 лет. Отец, который пытался их вытащить, тоже провалился в колодец и просидел всю ночь рядом с погибшими.

В СУ СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

- Трагедия произошла вечером 30 апреля в селе Усть-Заостровка. По предварительным данным, в частном доме после распития спиртного братья, шутя, стали бороться. И, меряясь силой, упали в открытый колодец глубиной более 20-ти метров, расположенный в летней кухне. От полученных травм оба погибли, - сообщили "РГ" в ведомстве. - Отец, пытаясь вытащить упавших, по резиновому шлангу спустился в колодец. Однако тот оборвался.

Всю ночь пенсионер просидел в колодце, тщетно взывая о помощи. Только около 12 часов следующего дня его услышал сосед. Он вызвал сотрудников МЧС, которые вытащили мужчину и достали тела погибших.

- Следствие выяснило, что, когда все произошло, отца рядом с сыновьями не было. Высота колодца - около 50 сантиметров, диаметр - 70 сантиметров. Вдвоем взрослые мужчины вряд ли могли туда одновременно упасть, - рассказала "РГ" старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. - Возможно, сначала провалился один из братьев, который получил черепно-мозговую травму. А второй ухватил его за ноги, но и сам не смог удержаться. Это одна из версий, которую проверяет следствие.