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04.05.2018 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири завершили расследование обрушения в конном клубе

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении владельца конного клуба "Аллюр", где погибли 15-летняя девочка и 45-летний тренер.

Как сообщил "РГ" старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин, по делу утверждено обвинительное заключение, предприниматель обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: depositphotos.com
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Крытый манеж конного клуба, расположенного неподалеку от выезда из Бердска в сторону Новосибирска, рухнул под тяжестью скопившегося снега 19 января прошлого года. В тот момент там шли занятия, в помещении были пятеро детей - воспитанников клуба и двое взрослых. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, двое погибли, остальные получили травмы. Обломками завалило трех лошадей.

По версии следствия, договор аренды нежилых помещений на территории бывшего детского лагеря имени Путилова 48-летний предприниматель заключил с ФГУП "Почта России". На участке было расположено шесть зданий, которые арендатор приспособил под подсобные помещения. Но центральным сооружением клуба стал построенный манеж площадью в 800 квадратных метров. Выяснилось, что он возводился с многочисленными нарушениями, без проекта и технической документации. 

- Стремясь сэкономить, предприниматель купил металлоконструкции крыши, изготовленные кустарным способом из бывших в употреблении материалов, - подчеркнул Дмитрий Лямкин.

Между тем в манеже проводились занятия с детьми, сеансы иппотерапии и даже масштабные фестивали конного спорта. Однако обследования технического состояния конструкций манежа не проводились. Примерно в середине декабря 2016 года крышу в последний раз очистили от снега - за месяц там скопились целые сугробы, и в итоге опоры не выдержали.

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- Признаю вину в трагедии, готов понести любое наказание, которое определит для меня суд. Приношу искренние извинения родным и близким пострадавших и погибших. Но не согласен с первоначальными выводами следствия, - заявил обвиняемый во время избрания в отношении него меры пресечения, утверждая, что работники провели все необходимые расчеты при строительстве манежа.

Тогда в суд пришел отец одной из пострадавших девочек - как ни странно, чтобы поддержать предпринимателя. В его защиту выступила и супруга погибшего тренера. И воспитанники, и персонал "Аллюра" уважительно относились к владельцу клуба. В итоге его оставили под домашним арестом. Уголовное дело будет рассматривать Новосибирский районный суд.

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