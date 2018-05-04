ФСБ ликвидировала предполагаемых террористов на Ставрополье

ФСБ ликвидировала двух предполагаемых террористов в Ставропольском крае.

"В результате проведенной 4 мая 2018 года в Невинномысске Ставропольского края спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В заброшенном здании преступники оборудовали лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Там обнаружены самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

Как сообщили в ФСБ, возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.