На Ставрополье уничтожили готовивших теракты экстремистов

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ в ходе спецоперации ликвидировали двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки.

По информации Центра общественных связей ФСБ, экстремисты планировали совершить теракты на территории региона.

- В результате проведенной 4 мая 2018 года в Невинномысске спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов, - говорится в сообщении.

Также выяснилось, что в доме, где прятались боевики, находится лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ. На месте оперативники обнаружили уже готовое взрывное устройство, огнестрельное оружие с боеприпасами и гранаты.

Возбуждено уголовное дело.