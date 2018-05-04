Новгородца осудили за заказное убийство предпринимателя

В Новгородской области суд вынес приговор исполнителю заказного убийства. Житель Великого Новгорода, который признал свою вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, проведет шесть лет в исправительной колонии строгого режима.

Как установил суд, в августе 2002 года новгородец получил от заказчика две тысячи долларов. Житель города Боровичи заплатил эти деньги за убийство своего партнера по бизнесу.

Преступление было совершено в подъезде одного из многоквартирных домов в Боровичах. Наемник выстрелил в жертву из пистолета, полученного от заказчика. От огнестрельных ран мужчина скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Уголовное дело в отношении исполнителя убийства, по информации следственного управления СК РФ по региону, было выделено в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил. Расследование дела в отношении заказчика продолжается.