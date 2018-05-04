Литовец попытался въехать в РФ по чужому паспорту

Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы, который пытался въехать в РФ по чужому паспорту. Мужчина успешно прошел пограничный контроль на территории Литовской Республики. Но российским правоохранителям его документы, удостоверяющие личность, показались подозрительными.

Инцидент произошел 2 мая в автомобильном пункте пропуска Морское - Нида на Куршской косе, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. По данным ведомства, мужчина пытался въехать в РФ по чужому паспорту, чтобы избежать уголовной ответственности на территории Литвы.

Сейчас нарушителя задержали, проводится проверка. За незаконное пересечение государственной границы РФ литовцу грозит уголовная ответственность.