Под Петербургом двое погибли, налетев на эвакуатор

В Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись легковой автомобиль и эвакуатор. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, трагедия произошла около 14.50 на 84-м километре внутреннего кольца КАД.

У владелицы Skoda сломалась машина, ей пришлось сделать аварийную остановку в левом ряду и вызвать эвакуатор. Когда тот подъехал и начал погрузку, в него влетела Skoda Fabia. Водителя и пассажира наехавшей на неожиданный трамплин машины буквально выбросило из машины, они погибли на месте.

Владелица сломанной иномарки получила тяжелые травмы, а движение на участке КАД пришлось перекрыть.