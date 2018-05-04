В Карелии завели дело о многомиллионных взятках при ремонте дорог

Следственный комитет Карелии расследует уголовные дела в отношении руководителей коммерческих организаций, а также начальника регионального Управления автомобильных дорог и его заместителя. Как сообщают в пресс-службе ведомства, они получили взяток на сумму 12 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2014 по 2017 годы один из обвиняемых, фактически руководитель общества с ограниченной ответственностью и группы афилированных организаций, наладил сплоченную связь с сотрудниками регионального управления. Через эту группировку и получали взятки от организаций, занимающихся обслуживанием дорог в Карелии. За деньги предоставляли преференции по заключение контрактов и приемке окончательных работ. Следователи говорят о 12 миллионах рублей подношений.

Руководитель общества с ограниченной ответственностью, в свою очередь, на постоянной основе платил начальнику Управления автомобильных дорог республики и его заместителю за общее покровительство, победу в конкурсах и заключение контрактов на обслуживание дорог Карелии. Всего чиновники получили не менее шести миллионов рублей.

В отношении фигурантов завели уголовные дела по статьям 290 УК РФ - "Получение взятки" и 291 УК РФ - "Дача взятки". Два обвиняемых задержаны, еще двое находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.