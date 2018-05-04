В Ленобласти двое заключенных погибли в ДТП при перевозке

Спецавтомобиль с заключенными попал в аварию возле деревни Черемыкино в Ломоносовском районе Ленобласти. В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

По информации ведомства, в тюремной машине "Валдай" ехали четыре сотрудника УФСИН и пятеро заключенных. Внезапно грузовик DAF вылетел на встречную полосу и врезался в спецмашину - от удара та перевернулась.

Двое осужденных погибли на месте, еще один получил травму. Конвоиры не пострадали. По факту аварии начата проверка.