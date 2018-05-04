В Петербурге начали проверку смерти известного криптоблогера

Петербургские следователи начали проверку по факту смерти автора видеоблога о криптовалютах Павла Макушина, известного в интернете как Павел Няшин.

Как сообщил "РГ" старший помощник руководителя петербургского ГСУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Сергей Капитонов, трагедия произошла три дня назад. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной версии, погибший покончил с собой в квартире своей матери на проспекте Солидарности.

Видеоблогеру было 23 года, он вел свой канал "Криптач" на YouTube. В январе неизвестные ограбили его арендованный коттедж, забрав 20 миллионов рублей и порядка 70 тысяч долларов, а самого Макушина избили.