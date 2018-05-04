Лесной пожар в Ялте локализовали на площади 1,2 гектара

В Крыму на территории Гурзуфского лесничества, где сегодня утром начался крупный лесной пожар, огонь локализован на площади около 1,2 гектара. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- Удалось взять огонь в кольцо и не допустить его переход на лесные насаждения, а также близлежащий населенный пункт, - уточнили в МЧС. - На границах очага возгорания по-прежнему дежурят наши сотрудники.

В труднодоступной горнолесной местности огнеборцы делают ставку на тушение пожара с помощью вертолета МИ-8. По состоянию на 17-15 час выполнено 12 сбросов воды объемом около 45 кубометров.

В МЧС уточнили, что говорить о причине пожара сейчас рано: для этого необходимо провести расследование и определить очаг возгорания. Но в 90 процентах случаев причиной лесных пожаров становится человеческий фактор.

Напомним, сегодня утром в результате воспламенения лесной подстилки в Гурзуфском лесничестве возник пожар на площади 0,3 гектара. Из-за сухой жаркой погоды огонь быстро распространился по склонам.

Жители Ялты с полудня начали выкладывать в соцсети фотографии горящей на горных склонах у села Васильевка крымской сосны. По словам сотрудников МЧС, звонок о возгорании поступил дежурному в 11 часов 40 минут, и уже спустя час вертолет МИ-8 начал сбрасывать воду на границы очага.