В Астрахани предотвратили убийство инкассаторов

В Астрахани правоохранители задержали бывшего сотрудника инкассации, планировавшего нападение на своих коллег и похищение 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, сотрудник областного управления инкассации разработал план нападения в начале марта. Инициатор и его знакомый должны были купить огнестрельное оружие, а затем убить находящихся в автомобиле инкассаторов. Машину они намеревались перегнать в заранее приготовленное место в степи около села Рассвет.

Злоумышленник рассчитывал похитить 100 миллионов рублей. Чтобы отвести подозрения, тело одного из убитых он хотел спрятать в заранее вырытой яме. По плану подозреваемого, дело выглядело бы так, будто пропавший инкассатор и совершил преступление.

Однако привлеченный для соучастия знакомый сообщил о готовящемся нападении в правоохранительные органы. Под контролем полицейских заявитель познакомил организатора с предполагаемым продавцом оружия, в роли которого выступил оперативник.

Во время покупки пистолета Макарова с глушителем за 40 тысяч рублей подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ряду статей: приготовление к убийству двух и более лиц, приготовление к разбойному нападению, покушение на незаконное приобретение огнестрельного оружия.