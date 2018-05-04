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04.05.2018 16:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ялте к тушению лесного пожара привлекли авиацию МЧС

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Гурзуфском лесничестве Ялты для тушения лесного пожара в горнолесной местности привлекли вертолет МИ-8 МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Авиацию пришлось вызвать, поскольку сосновый лес горит на горных склонах, куда трудно заехать пожарным машинам.

Фото: depositphotos.com
В Крыму установилась аномальная жара

- Сбросы воды вертолет делает с помощью водосливного устройства, которое за раз вмещает более 15 кубометров воды, - уточнили в МЧС. - Площадь пожара составляет около 3000 квадратных метров. Также тушение огня осуществляется с помощью автоцистерн и ранцевых огнетушителей.

По словам начальника ГУ МЧС России по РК Сергея Шахова, сотрудники ведомства дежурят на границе зоны лесного пожара, чтобы предотвратить распространение огня на большую территорию. Всего в ликвидации ЧС задействованы 46 человек и 11 единиц техники. Кроме того, дополнительно выдвинулась аэромобильная группировка сил - еще 72 человека и семь единиц спецтехники.

Напомним, в Крыму в первые дни мая установилась аномально жаркая погода с температурой, превышающей среднюю многолетнюю на семь-восемь градусов. Несколько недель нет дождей. Поэтому на полуострове объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности.

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