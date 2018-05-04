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04.05.2018 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи девочка погибла в ДК от удара током

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Лазаревском районе Сочи от удара током в сельском Доме культуры погибла девочка. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности").

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Как выяснилось, ЧП произошло 2 мая в селе Солохаул. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, девочка забралась в пространство между полом Дома культуры и поверхностью земли.

- Ее ударило током от проходившей там трубы отопления. В результате ребенок скончался, - рассказали в ведомстве. - Установлено, что на выходе горячей воды в систему отопления вмонтирован электрический циркуляционный насос, через который электрическое напряжение поступало на систему отопления.

По словам правоохранителей, сейчас выясняется, был ли исправен насос. Также предстоит найти ответственных за его установку и эксплуатацию. Их действиям будет дана юридическая оценка.

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