В Сочи девочка погибла в ДК от удара током

В Лазаревском районе Сочи от удара током в сельском Доме культуры погибла девочка. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности").

Как выяснилось, ЧП произошло 2 мая в селе Солохаул. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, девочка забралась в пространство между полом Дома культуры и поверхностью земли.

- Ее ударило током от проходившей там трубы отопления. В результате ребенок скончался, - рассказали в ведомстве. - Установлено, что на выходе горячей воды в систему отопления вмонтирован электрический циркуляционный насос, через который электрическое напряжение поступало на систему отопления.

По словам правоохранителей, сейчас выясняется, был ли исправен насос. Также предстоит найти ответственных за его установку и эксплуатацию. Их действиям будет дана юридическая оценка.