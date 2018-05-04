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04.05.2018 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Среднем Урале выпал снег

Текст: Татьяна Воробьева

Сразу несколько городов на севере Свердловской области вновь засыпало снегом.

О совсем не майских осадках с утра сообщали в соцсетях жители Нижнего Тагила, Ирбита и других населенных пунктов. Днем похолодало и в самом Екатеринбурге - в отдельных районах также пролетает снег.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Как пояснила Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, через регион сейчас проходит активный циклон. Он принес с собой дожди и снег.

"В Свердловской области осадки минувшей ночью местами были сильными - в Кушве, Качканаре и Невьянске в частности. В горнозаводской зоне и в средней полосе области дожди перешли в снег, кое-где вновь образовался снежный покров: в Качканаре и Кушве он составил 8-10 сантиметров", - рассказала она.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие часы циклон сместится в сторону Омска и Новосибирска, и осадки на Урале ослабеют. Правда, ожидается усиление северного ветра.

"Завтра на Урал опустится арктический антициклон, ветер стихнет, но в ночь на субботу и воскресенье ожидаются заморозки", - сообщила Галина Шепоренко, отметив, что настоящее тепло на Урал придет только после 10 мая.

Мир Труд Май #уральскаявесна

Публикация от Andrey Yaskin (@andreyyaskin)

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