На Среднем Урале выпал снег

Сразу несколько городов на севере Свердловской области вновь засыпало снегом.

О совсем не майских осадках с утра сообщали в соцсетях жители Нижнего Тагила, Ирбита и других населенных пунктов. Днем похолодало и в самом Екатеринбурге - в отдельных районах также пролетает снег.

Как пояснила Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, через регион сейчас проходит активный циклон. Он принес с собой дожди и снег.

"В Свердловской области осадки минувшей ночью местами были сильными - в Кушве, Качканаре и Невьянске в частности. В горнозаводской зоне и в средней полосе области дожди перешли в снег, кое-где вновь образовался снежный покров: в Качканаре и Кушве он составил 8-10 сантиметров", - рассказала она.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие часы циклон сместится в сторону Омска и Новосибирска, и осадки на Урале ослабеют. Правда, ожидается усиление северного ветра.

"Завтра на Урал опустится арктический антициклон, ветер стихнет, но в ночь на субботу и воскресенье ожидаются заморозки", - сообщила Галина Шепоренко, отметив, что настоящее тепло на Урал придет только после 10 мая.