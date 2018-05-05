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05.05.2018 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Провокация оппозиции не удалась - полиция и Росгвардия действовали грамотно

Текст: Любовь Проценко

Сегодня в столице состоялась несанкционированная акция. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, на Пушкинскую площадь вышли 1,5 тысячи человек.

Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы
На столичные дороги выехали мотопатрули

Напомню, в связи с тем, что в эти майские предпраздничные дни в центре столицы проходит много массовых мероприятий - Московский фестиваль a’ capella, мотопарад и другие, привлекающие большое количество москвичей и гостей столицы, мэрия Москвы предлагала провести эту акцию на проспекте Академика Сахарова. Организаторы это предложение отвергли. И не смотря на вынесенное им предостережение, с которым выступила вчера прокуратура Москвы, о том, что акция будет считаться несогласованной и пресечена правоохранительными органами, вывели людей в центр города.

Полиция и Росгвардия приняли меры к пресечению нарушений общественного порядка и задержанию совершивших их лиц для привлечения ответственности по закону.

"Полиция и ОМОН действовали четко, грамотно и профессионально, - сказал "РГ" руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. - Благодаря этому удалось не допустить серьезных осложнений в жизни города и горожан - уберечь гуляющих от столкновения с нарушителями порядка, перекрытия улиц и других".

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