В Иваново из горящего ТЦ эвакуировали 200 человек

В городе Иваново пожарные эвакуировали 200 человек из горящего здания торгового центра "Евролэнд". Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании стало известно около 16 часов.

По данным ведомства, вспыхнула "внешняя отделка здания". Площадь возгорания, по оценкам пожарных, составила 20 квадратных метров. Пожар ликвидировали буквально в течение получаса. Его причину еще предстоит выяснить.

"К ликвидации пожара привлекались 39 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России - 24 человека и 8 единиц техники", - отметили в региональном ГУ МЧС.

Там же подчеркнули, что 40 из 200 эвакуированных из здания - дети, при этом никто из посетителей и работников ТЦ не пострадал.