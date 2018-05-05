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05.05.2018 20:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иваново из горящего ТЦ эвакуировали 200 человек

Текст: Анна Скрипка (Иваново)

В городе Иваново пожарные эвакуировали 200 человек из горящего здания торгового центра "Евролэнд". Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании стало известно около 16 часов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По данным ведомства, вспыхнула "внешняя отделка здания". Площадь возгорания, по оценкам пожарных, составила 20 квадратных метров. Пожар ликвидировали буквально в течение получаса. Его причину еще предстоит выяснить.

"К ликвидации пожара привлекались 39 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России - 24 человека и 8 единиц техники", - отметили в региональном ГУ МЧС.

Там же подчеркнули, что 40 из 200 эвакуированных из здания - дети, при этом никто из посетителей и работников ТЦ не пострадал.

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