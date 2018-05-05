В Подмосковье нашли боевые гранаты времен ВОВ

Боевые гранаты времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Семеновское подмосковного городского округа Можайск. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Об обнаружении ручных боевых гранат спасателям сообщили вечером 4 мая. При этом количество боеприпасов не указывается. Расстояние от гранат до жилых строений составляет около 5 км.

Отмечается, что работы по изъятию и уничтожению гранат будут проводиться 7 мая. При этом на месте выставлена охрана силами ОМВД Можайска.

Спасатели подчеркивают, что угрозы жизни населения нет.