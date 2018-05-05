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05.05.2018 05:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине восстановлено движение междугородних автобусов

Текст: Татьяна Дмитракова

С 09.30 по сахалинскому времени (01.30 мск) восстановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам Южно-Сахалинск-Макаров и Южно-Сахалинск-Поронайск. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Движение было приостановлено накануне из-за ограниченной видимости и массы мокрого снега на проезжей части.

Напомним, юг островного региона находится под воздействием циклона, который принес мощные осадки в виде дождя и мокрого снега и сильный ветер. Несмотря на неблагоприятную погоду, нарушений в электроснабжении населенных пунктов не зарегистрировано, аэропорт Южно-Сахалинска и железная дорога работают в штатном режиме. Паромная переправа Ванино - Холмск открыта.

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Тем временем в Хабаровском крае, который также задел циклон, по решению Хабаровского управления автомобильных дорог ограничено движение автобусов по автодороге Хабаровск - Лидога - Ванино. По информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, это сделано в превентивных целях в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями. При улучшении метеоусловий ограничение будет снято.

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