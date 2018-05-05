Во Владивостоке пожарные спасли 20 человек

В пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме. Как сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю, первые расчеты пожарных прибыли к месту происшествия через шесть минут после вызова. В здании наблюдалось сильное задымление, поэтому были задействованы звенья газодымозащитной службы.

С верхних этажей дома при помощи спасательных устройств эвакуировали четверых детей. Еще 16 человек, среди которых также были малолетние, пожарные вывели по лестничному маршу. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал.

Тушение продолжалось в течение 2,5 часа. С огнем боролись 26 человек, было привлечено шесть единиц техники. Как выяснилось в ходе работ, очаг возгорания находился на третьем этаже дома - здесь загорелся хозяйственный хлам, складированный в общем коридоре.