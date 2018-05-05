Во Владивостоке задержали авиадебошира, угрожавшего пассажирам

Органами охраны правопорядка задержан один из пассажиров рейса Сеул - Владивосток, сообщает пресс-служба МВД России.

Нетрезвый 45-летний житель Приморского края во время полета нарушал общественный порядок - угрожал находившимся на борту самолета людям физической расправой и нецензурно бранился. Бортпроводникам успокоить разбушевавшегося пассажира, хваставшегося "большими связями" в силовых структурах, не удалось. По прибытии в аэропорт Кневичи дебошир был задержан полицейскими.

- От медицинского освидетельствования мужчина отказался, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").