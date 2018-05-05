СК проверит гибель женщины с ребенком в Самаре

В Куйбышевском районе Самары около жилого дома обнаружили тела 40-летней женщины и ее трехлетней дочери без признаков жизни. Информация об этом поступила в правоохранительные органы в субботу около 11 часов. По данному факту следователи инициировали проверку.

- В настоящее время назначены судебно - медицинские исследования, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествовавшие, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

По данным ведомства, у погибшей также остался старший ребенок шести лет. Семья была благополучной и не состояла на учете.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.