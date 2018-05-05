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05.05.2018 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии задержали мужчину, взявшего в заложники семью с ребенком

Текст: Андрей Андреев

В Чувашии сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который взял в заложники женщину с ребенком, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

Фото: depositphotos.com
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Около 11 часов в общежитии в Чебоксарах мужчина с ножом забаррикадировался в комнате и долгое время силой удерживал находившихся там женщину и ее ребенка. В ходе переговоров с полицейскими он все-таки дал им покинуть комнату. Но сдаваться стражам порядка отказался.

В связи с этим было принято решение о применении спецподразделения СОБР Росгвардии для задержания злоумышленника. В ходе силовой операции его обезвредили. Никто не пострадал.

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, мужчина состоит на психиатрическом учете.

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