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05.05.2018 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции

Текст: Андрей Андреев (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по правоохранителям, ранил троих и был убит ответным огнем, сообщили в субботу в пресс-службе ФСБ.

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По данным ведомства, при проверке документов неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, а затем забежал в подъезд жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в квартире. После того, как квартиру блокировали сотрудники спецназа ФСБ и полицейские, ему предложили сдаться. В ответ он вновь открыл огонь. Во время перестрелки мужчина был убит.

Сейчас устанавливается его личность.

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