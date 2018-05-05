В Нижнем Новгороде мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции

В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по правоохранителям, ранил троих и был убит ответным огнем, сообщили в субботу в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, при проверке документов неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, а затем забежал в подъезд жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в квартире. После того, как квартиру блокировали сотрудники спецназа ФСБ и полицейские, ему предложили сдаться. В ответ он вновь открыл огонь. Во время перестрелки мужчина был убит.

Сейчас устанавливается его личность.