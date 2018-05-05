В Оренбургской области в пожаре погибли два ребенка

В ночь на субботу в селе Новотроицкое Оренбургской области загорелся деревянный жилой дом. В результате ЧП погибли два ребенка, сообщили в областном МЧС.

В ведомстве пояснили, что в доме проживал пожилой инвалид и его дочь с шестью детьми. Старшему из них исполнилось 13 лет. Мальчику удалось спасти из огня двух сестер и прикованного к постели дедушку. Однако еще две девочки семи и десяти лет погибли.

В момент пожара матери и одного из сыновей в доме не оказалось. Возгорание произошло на кухне, входная дверь была отрезана огнем. Поэтому спящих детей и неподвижного инвалида вынесли через окно до прибытия пожарных.

- В четыре часа утра пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила около ста квадратных метров. Огонь повредил перегородки, перекрытие, кровлю жилого дома, надворной постройки, уничтожил вещи, бывшие в употреблении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Подростка, который спасал родственников, и помогавшую ему соседку госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Медицинская помощь также потребовалась дедушке.

На месте пожара работают эксперты. По предварительной информации причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.