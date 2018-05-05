Видео: ФСБ ликвидировало напавшего на полицейских в Нижнем Новгороде

Сегодня в Нижнем Новгороде при проверке документов неизвестный совершил вооруженное нападение на полицейских, после чего скрылся в подъезде жилого дома на улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир.

"С учетом опасности ситуации дом был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, в настоящее время осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Личность бандита устанавливается.