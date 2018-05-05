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05.05.2018 07:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье на Харанорском месторождении загорелись пласты угля

Текст: Оксана Грибанова

В Харанорском месторождении, расположенном на юге Забайкальского края, произошло масштабное возгорание пластов угля. К месту ЧП направлен пожарный поезд.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Как пояснили в региональном ГУ МЧС, угрозы распространения огня нет, данных о пострадавших не поступало. Опасности для близлежащих строений специалисты также не зафиксировали.

Если возникнет осложнение ситуации, к тушению будет подключена федеральная противопожарная служба, передает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.

Справка "РГ"

Харанорское месторождение является одним из крупнейших в регионе. Находится в Борзинском районе Забайкалья, в 260 километрах от Читы. Месторождение было открыто в 1885 году.

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