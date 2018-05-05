Калининградца поймали на краже 350 кг улиток

Сотрудники калининградского угрозыска поймали мужчину, укравшего 350 килограммов улиток с местной улиточной фермы.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, калининградец несколько раз приезжал на велосипеде к складу виноградных улиток - судя по всему, разведывая обстановку. В конце концов он приехал на машине, зашел на склад и просто вынес ящики с улитками, причем его "урожай" составил три с половиной центнера.

Однако вор не учел, что все его манипуляции попали в объектив камер видеонаблюдения. По записям местный участковый опознал мужчину, а оперативники выяснили, где он живет.

Подозреваемый сознался во всем - он собирался заработать, продав улиток в калининградские рестораны. Вместо этого он стал фигурантом уголовного дела по статье "Кража", согласно которой ему грозит до двух лет тюрьмы.