В Вологодской области более 20 детей отравились в школьной столовой

В поселке Вохтога Вологодской области некачественной пищей отравился 21 ученик 2-8 классов. Об этом сообщили в следственном управлении областного СК РФ.

- По версии следствия, 4 мая они получили отравление в школьной столовой, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В итоге с 18 часов 4 мая по 10 часов 5 мая в местную больницу обратился 21 ученик. Из них 14 госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей).

Сейчас следователи ведут осмотр места происшествия. К работе также привлечены специалисты Роспотребнадзора. Ведутся допросы потерпевших и свидетелей, в школе изымаются необходимые документы. Расследование уголовного дела продолжается.