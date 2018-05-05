Новости

Калининградца поймали на краже улиток с фермы 19:22
Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Женеве и Амстердаме 19:11
Юрий Семин расплакался после победы "Локомотива" в чемпионате России 19:09
В Париже на шествии против Макрона начались беспорядки 19:07
В Чувашии задержали мужчину, взявшего в заложники семью с ребенком 19:00
"Локомотив" впервые с 2004 года стал чемпионом России 18:38
В Хабаровске потушили крупный пожар в автосервисе 18:37
Ученые: Черный шоколад благоприятно влияет на зрение 18:30
Провокация оппозиции не удалась - полиция и Росгвардия действовали грамотно 18:29
Литва первой в ЕС введет в официальные документы самоназвание Грузии 18:17
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными 18:13
В Вологодской области более 20 детей отравились в школьной столовой 17:50
В Париже в шествии против Макрона участвуют 160 тысяч человек 17:34
В университете США потеряли оружейный плутоний 17:28
Моряки Северного флота отрепетировали военный парад 9 Мая 17:25
Петербургские байкеры открыли мотосезон огнем артиллерии 17:19
Количество наземных ЧП в морской авиации США выросло в два раза 17:17
Лесной пожар в горах над Ялтой ликвидирован 17:00
В Молдавии перезахоронили павших во время ВОВ советских солдат 16:51
В 2019 году может появиться экологический сбор за одноразовую посуду 16:33
Нападающий сборной РФ по хоккею Гусев прибыл в расположение команды 15:46
В Ленобласти стартовала всероссийская акция "Чистый берег" 15:42
Могерини назвала приоритеты совместной работы НАТО и ЕС 15:37
МИД РФ направил приглашение на инаугурацию Путина президенту Литвы 15:14
Ученые рассказали, как не потолстеть любителям фастфуда 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Почему Маркс, ненавидевший Россию, был так дорог большевикам
Почему Маркс, ненавидевший Россию, был так дорог большевикам
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
05.05.2018 17:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лесной пожар в горах над Ялтой ликвидирован

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Пожарные локализовали, а затем потушили пожар, вспыхнувший в пятницу в Ялтинском горнолесном заповеднике. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Лесной пожар в Ялте локализовали на площади 1,2 гектара

Возгорание лесной подстилки в ущелье Уч-Кош вблизи поселка Васильевка произошло в пятницу, 4 мая. Весь день пожарные боролись с огнем, стараясь не допустить его распространение. Работа спасателей осложнялась рельефом местности, и погодными условиями.

Тление подстилки началось на крутом горном склоне в труднодоступном месте. Помимо пожарных расчетов сотрудникам МЧС пришлось привлекать для тушения вертолет. К вечеру пятницы очаг возгорания был локализован, а сегодня пожарные полностью потушили пламя.

- Пожар ликвидирован в 14.00, - сообщили в пресс-службе минэкологии РК. - Его площадь составила 1,2 гектара.

С конца апреля в Крыму установилась аномально жаркая для этого времени года температура. Столбики термометров держатся на отметке выше 25 градусов. А 2 мая, по данным синоптиков, побит температурный максимум за последние 30 лет. Тогда в Симферополе была зафиксирована температура плюс 29 градусов Цельсия. А в районе Евпатории и села Клепинино Красногвардейского района Крыма - плюс 30 градусов Цельсия.

Из-за высокой пожароопасности посещение лесов полуострова запрещено. В ближайшие дня синоптики прогнозируют в Крыму ливни.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
В 2019 году может появиться экологический сбор за одноразовую посуду
Косачев: Генсек СЕ будет избран без РФ, если ей не вернут полномочия
Минобороны раскрыло всю информацию о Параде Победы
Клинцевич предостерег украинских националистов от акций на Крымском мосту