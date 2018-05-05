Лесной пожар в горах над Ялтой ликвидирован

Пожарные локализовали, а затем потушили пожар, вспыхнувший в пятницу в Ялтинском горнолесном заповеднике. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

Возгорание лесной подстилки в ущелье Уч-Кош вблизи поселка Васильевка произошло в пятницу, 4 мая. Весь день пожарные боролись с огнем, стараясь не допустить его распространение. Работа спасателей осложнялась рельефом местности, и погодными условиями.

Тление подстилки началось на крутом горном склоне в труднодоступном месте. Помимо пожарных расчетов сотрудникам МЧС пришлось привлекать для тушения вертолет. К вечеру пятницы очаг возгорания был локализован, а сегодня пожарные полностью потушили пламя.

- Пожар ликвидирован в 14.00, - сообщили в пресс-службе минэкологии РК. - Его площадь составила 1,2 гектара.

С конца апреля в Крыму установилась аномально жаркая для этого времени года температура. Столбики термометров держатся на отметке выше 25 градусов. А 2 мая, по данным синоптиков, побит температурный максимум за последние 30 лет. Тогда в Симферополе была зафиксирована температура плюс 29 градусов Цельсия. А в районе Евпатории и села Клепинино Красногвардейского района Крыма - плюс 30 градусов Цельсия.

Из-за высокой пожароопасности посещение лесов полуострова запрещено. В ближайшие дня синоптики прогнозируют в Крыму ливни.