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05.05.2018 11:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе загорелся закрытый мусорный полигон

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Пожарные локализовали возгорание на закрытом мусорном полигоне в районе поселка Каменка на окраине Симферополя. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в Крыму.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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По данным спасателей, сигнал о задымлении и распространении огня в сторону близлежащего леса поступил в оперативную службу в 6.25 утра. На место немедленно выехали два расчета пожарных. В 7.15 к ним прибыло подкрепление из симферопольского городского хозяйства. Совместными усилиями пожарным удалось локализовать очаг возгорания и не допустит распространение огня на ближайшие дома и деревья. На месте работают 29 человек и 12 единиц спецтехники.

Прибывшие на полигон специалисты Роспотребнадзора провели забор проб воздуха и не обнаружили опасного превышения концентрации вредных веществ.

По словам начальника главного управления МЧС России по республике Крым Сергея Шахова, причиной возгорания свалки стало несоблюдение собственником полигона комплекса противопожарных мер. На закрытой свалке необходимо было периодически уплотнять массу, предотвращая образование метана в результате гниения. Эти меры не выполнялись.

Полигон в Каменке был закрыт в минувшем году, однако туда продолжали нелегально свозить отходы. В апреле республиканские власти заверили, что перекроют все подъезды к полигону и установят там камеры видеонаблюдения.

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