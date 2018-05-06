Три человека пострадали при пожаре в Уссурийске

На пульт пожарной охраны города Уссурийск шестого мая в 01:35 местного времени (18:35 по московскому времени пятого мая) поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через четыре минуты. В здании было сильное задымление, поэтому в дело вступили звенья газодымозащитной службы. Из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств были выведены 18 человек.

На полную ликвидацию пожара общей площадью 25 квадратных метров потребовалось два часа. В тушении участвовал 31 пожарный.

В результате пострадали три человека: они отравились продуктами горения и в настоящее время находятся в лечебном учреждении.

Тем временем, по информации ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, пожарные боролись с огнем в селе Лазарево, где загорелся частный двухквартирный дом. Из-за сильных порывов ветра была опасность распространения пламени на соседние дома и уничтожения целой улицы. В настоящий момент на месте происшествия работает пожарная инспекция. По предварительной версии сотрудников МЧС России, причиной пожара послужило короткое замыкание ветхой электропроводки.