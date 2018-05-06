Енисей затопил красноярский поселок

В результате подъема воды в реке Енисей затопило поселок Ворогово в Красноярском крае. По данным МЧС, уже пришлось эвакуировать свыше двухсот человек.

Ситуация начала ухудшаться сегодня утром. Напротив поселка на реке расположено многоостровье, где возник ледовый затор. Уже к обеду воды Енисея подтопили 248 домов.

"Всего в них проживают около семисот человек. Сейчас проводится эвакуация населения в поселок Бор. Имущество и домашний скот вывозят на подготовленные заранее территории", - заявили "РГ" в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю. На дежурстве в Ворогове сейчас два вертолета, три катера и 41 спасатель.