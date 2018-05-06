Один из главных ТЦ Барнаула опечатали судебные приставы

Барнаульский торговый центр "Арена", один из крупнейших в городе, опечатан сотрудниками службы судебных приставов. Как рассказали в пресс-службе управления ФССП по Алтайскому краю, работа ТРЦ приостановлена по решению суда Индустриального района региональной столицы.

- Субботним утром сотрудники УФССП России по Алтайскому краю прибыли к зданию ТРЦ для опечатывания дверей. Администрация торгового центра, ознакомившись с исполнительными документами, не препятствовала исполнению решения суда. На данный момент кинотеатр, фудкорт, крупные брендовые магазины закрыты для посетителей, - уточнили в ведомстве.

Причиной временного закрытия торгового центра стали нарушения, выявленные в ходе проверки краевых МЧС и прокуратуры. Компаниям, арендующим площади в "Арене", помогли вывезти товар через служебные выходы.