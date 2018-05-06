В Советском районном суде Новосибирска во второй раз начали рассматривать уголовное дело о страшном ДТП, которое произошло в июне 2016 года. Не исключено, что двухлетний срок давности по делу о неосторожном преступлении истечет раньше, чем закончится процесс. И за тяжелейшие травмы, которые получил 11-летний пешеход Данила Житов, никто не будет наказан.

На перекрестке возле НГУ навстречу друг другу двигались два автомобиля - "Камаз" и микроавтобус. И оба - на красный свет. Скорость была небольшая. Микроавтобус не уступил дорогу грузовику, произошло столкновение, и в результате махину понесло на тротуар... Данила оказался под разорванным двигателем "Камаза" и получил не только множество переломов и разрывов внутренних органов, но и ожоги от льющегося масла.

У мальчишки огромный запас мужества: выйдя из комы, он сражался за жизнь как маленький солдатик

К счастью, ребенок, которого трижды реанимировали в "скорой" по дороге в больницу, остался жив. У мальчишки огромный запас мужества: выйдя из комы, он сражался за жизнь как маленький солдатик. Изо дня в день. С болью боролись как могли - однажды мамы Данилы Галина Хитрина обратилась в соцсетях ко всем, кто мог бы принести ей записочки со словами поддержки для сына, который лежал в реанимации. "Говорить нам с ним тогда было сложно - у него слезы наворачиваются, я начинаю реветь, - вспоминает она. - Решила, что чтение писем хоть немного отвлечет нас обоих". В первый день, когда Галина "объявила сбор" писем в ближайшем супермаркете, лил дождь, и она была уверена, что никто не придет. А ее ждала толпа... Сейчас дома у Галины и Данилы около тысячи писем, которые приходили даже из других стран, - семья не выбросила ни одной записки.

А пока Галина и ее сын выживали в больнице, правоохранительная система... не делала ничего. Уголовное дело по факту ДТП возбудили только в октябре, спустя почти четыре месяца. И через полгода после аварии обвиняемого по-прежнему не было - установить, кто виноват в столкновении, оказалось невероятно сложно для правоохранительных органов. Работали, судя по всему, с запредельным напряжением.

Как-то раз, будучи, наверное, не в настроении, следователь просто наорал на мать изувеченного мальчика. И "надоела ты мне" было самым мягким из выражений. Галина написала жалобу в городское УМВД. Процитируем безграмотный ответ - как образчик канцелярского бездушия: "Относительно некорректного поведения следователем Самсоновым К. А., допущенного в отношении Вас, приняты меры о недопущении им подобного поведения, о чем он предупрежден в устной форме". Ответ, кстати, датирован 22 февраля 2017 года. После ДТП прошло уже почти семь месяцев. А привлечь к ответственности водителя, который нарушил ПДД и в результате причинил тяжкий вред здоровью человека, можно только в течение двух лет - такой срок давности установил законодатель.

Дело начали рассматривать в суде только в октябре 2017-го, за восемь месяцев до истечения срока. Обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ было предъявлено Дмитрию Винсу - водителю микроавтобуса, который "подрезал" "Камаз" на перекрестке. Он считает, что ни в чем не виноват. И конечно же, защищается. Требует назначения все новых экспертиз, пытаясь свалить вину на водителя грузовика. Однако приговор по делу судья все-таки выносит - в феврале нынешнего года, когда до истечения сроков остается четыре месяца. Винс признан виновным, наказание - ограничение свободы сроком на два года, лишение права управлять автомобилем - на два с половиной. И хотя мама ребенка была недовольна слишком мягким наказанием, сам факт, что приговор был вынесен, скорее радовал - ведь время истекало. Однако еще через пару месяцев надежды хоть на какую-то справедливость развеялись - Новосибирский областной суд отменил приговор районного из-за нарушений уголовно-процессуального закона.

Галина за это время привыкла ничему не удивляться. Даже, например, сообразительности сотрудников ДПС, которые, якобы впервые выехав на аварию, с трудом смогли нарисовать схему ДТП, а в суде заявили, что уже ничего не помнят. Но от судьи ожидать такого было нельзя. И все же. Как выяснилось, на одном из судебных заседаний судья, уступив настойчивым требованиям защиты обвиняемого, назначил третью автотехническую экспертизу. Признав тем самым, что рассмотреть дело без этой экспертизы невозможно. Позже стало ясно: новое исследование закончится уже за пределами срока давности, его проведут не раньше августа. Да и ответы на вопросы, которые поставила защита, никак не повлияли бы на решение вопроса о виновности подсудимого - об этом говорили допрошенные эксперты. В общем, судья взял да и вынес приговор без проведения экспертизы, хотя до этого уже заявил, что это невозможно. Не обратить внимания на такое противоречие было нельзя - и прокуратура внесла представление. Суд второй инстанции вынужден был отменить "творчество" районного судьи. А время идет.

До конца срока осталось меньше двух месяцев. Дело начали рассматривать заново. Сколько продлится процесс, и удастся ли коллегам предыдущего судьи исправить его ошибку? Все это можно было бы расценивать как любопытный юридический казус, если бы за ним не стояли ребенок и его мама, которые ну совсем ни в чем не виноваты, но почему-то остались без защиты.

Даниле по-прежнему нужны операции: на месте ожогов у него образуется рубцовая ткань, которая из-за особенностей организма растет. Он по-прежнему старается изо всех сил, продолжает каждый день заниматься танцами, несмотря на предупреждения врачей, потому что танцы - это вся его жизнь. Мама плачет слезами благодарности, потому что тренеры работают с ним, несмотря на риск, и слезами отчаяния - потому что денег у нее на реабилитацию сына не хватает. Никакой помощи от участников аварии семья не получила. В рамках процесса суд частично удовлетворил иск Галины о компенсации морального вреда и расходов на лечение - но так как приговор отменен, тут все надо начинать сначала. Кстати, адвокат Александр Балян, к которому "РГ" обратилась за комментарием, считает, что иск может быть предъявлен к обоим участникам аварии - гражданскую ответственность могут понести оба нарушителя ПДД.

Но дело не в деньгах. А в том, что уголовная система должна работать нормально - наказывать виновных и защищать потерпевших. Почему у нас так часто получается наоборот?