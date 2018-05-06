На Урале из-за пожара на рынке эвакуировали 120 человек

На территории центрального крытого вещевого рынка в городе Каменске-Уральском произошел пожар. Огнем повреждена обшивка двухэтажного торгового павильона. 120 человек пришлось экстренно эвакуировать.

- По информации дознавателей, возгорание началось с улицы: загорелись пустые коробки, от них огонь по утеплителю распространился по фасаду здания. Дым через вентиляцию и оконные проемы стал проникать внутрь. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Персонал рынка начал эвакуацию посетителей и продавцов, а продолжили ее пожарные, - сообщают в МЧС по Свердловской области.

Всего по лестничным маршам и через эвакуационные выходы были выведено в безопасное место 120 человек. Из-за сильного задымления четырем спасенным пришлось надеть дыхательные маски.

Пожарные справились с огнем оперативно, в течение 13 минут открытое горение было ликвидировано. В тушении были задействованы девять единиц техники и 36 спасателей. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, повреждена обшивка здания.

- По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Благодаря системе противопожарной защиты, оперативным действиям персонала и пожарных подразделений пострадавших нет, - комментируют ситуацию в МЧС.