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06.05.2018 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале из-за пожара на рынке эвакуировали 120 человек

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)

На территории центрального крытого вещевого рынка в городе Каменске-Уральском произошел пожар. Огнем повреждена обшивка двухэтажного торгового павильона. 120 человек пришлось экстренно эвакуировать.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Названа причина пожаров в ТЦ Ноябрьска

- По информации дознавателей, возгорание началось с улицы: загорелись пустые коробки, от них огонь по утеплителю распространился по фасаду здания. Дым через вентиляцию и оконные проемы стал проникать внутрь. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Персонал рынка начал эвакуацию посетителей и продавцов, а продолжили ее пожарные, - сообщают в МЧС по Свердловской области.

Всего по лестничным маршам и через эвакуационные выходы были выведено в безопасное место 120 человек. Из-за сильного задымления четырем спасенным пришлось надеть дыхательные маски.

Пожарные справились с огнем оперативно, в течение 13 минут открытое горение было ликвидировано. В тушении были задействованы девять единиц техники и 36 спасателей. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, повреждена обшивка здания.

- По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Благодаря системе противопожарной защиты, оперативным действиям персонала и пожарных подразделений пострадавших нет, - комментируют ситуацию в МЧС.

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