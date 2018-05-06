Названа причина пожаров в ТЦ Ноябрьска

Наиболее вероятная причина пожаров в двух торговых центрах Ноябрьска - поджог. Такую версию высказали в управлении МЧС ЯНАО.

Возгорания в обоих зданиях произошли поздно вечером 5 мая, в результате никто не пострадал. Сейчас на месте работают дознаватели.

Первое сообщение - о горящем ТЦ "Таурус" - диспетчеру поступило в 22 часа 35 минут по местному времени. На тот момент посетителей в здании не было. На пожар выехали 14 спасателей и пять единиц техники, огонь ликвидировали менее чем за час. Пострадало примерно 100 квадратных метров.

Буквально через полчаса - новое сообщение: о пожаре в ТЦ "Семья". Когда спасатели прибыли на место, открытый огонь охватил около 400 квадратных метров в центральной части здания. Посетителей в нем тоже не было.

- В 1.53 по местному времени пожар удалось ликвидировать, спасено левое и правое крыло торгового центра, а также материальные ценности на сумму 28 миллионов рублей. Площадь повреждений составила 2200 квадратных метров, - сообщили в региональном МЧС.